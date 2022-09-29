Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации в России после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной "освобожденных" территорий".

Об этом сообщили в минобороны РФ, пишут российские СМИ.



"После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне "освобожденных" территорий", а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - заявили в ведомстве.

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