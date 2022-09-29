В ЕС готовят для стран-членов инструкцию по пропуску россиян, уклоняющихся от мобилизации
Еврокомиссия разработает инструкцию по пропуску граждан России, уклоняющихся от мобилизации. Детали документа пока неизвестны.
Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на пресс-конференции.
"Мы готовим сейчас инструкцию для стран-членов по поводу того, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией", - сказала Хиппер.
Однако представитель Европейской комиссии не уточнила никакие детали документа. Также остается неизвестным, когда будет готова инструкция.
Напомним, в ряде стран ЕС заявили, что не будут выдавать специальных виз и не будут предоставлять убежище российским уклонистам. Соответствующие заявления были сделаны в Чехии, Эстонии и Латвии.
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