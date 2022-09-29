Еврокомиссия разработает инструкцию по пропуску граждан России, уклоняющихся от мобилизации. Детали документа пока неизвестны.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на пресс-конференции.

"Мы готовим сейчас инструкцию для стран-членов по поводу того, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией", - сказала Хиппер.

Однако представитель Европейской комиссии не уточнила никакие детали документа. Также остается неизвестным, когда будет готова инструкция.

Напомним, в ряде стран ЕС заявили, что не будут выдавать специальных виз и не будут предоставлять убежище российским уклонистам. Соответствующие заявления были сделаны в Чехии, Эстонии и Латвии.

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