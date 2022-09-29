Беларусь собирается принять 20 тысяч мобилизованных из России. В результате соотношение "опытных" и "молодых" составит 1 к 5.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Размещаться они будут как на объектах военных фондов, так и гражданских объектах, на складах и ангарах на территории фермерских хозяйств, сообщили в ГУР.

Напомним, вчера в Беларуси начались учения на военном аэродроме войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца. Эта часть обслуживает аэродром в Мачулищах, куда ранее прибывали в том числе российские военные рейсы.

Днем ранее телеграм-канал "Беларускі Гаюн" писал, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России. Там проверяют места погрузки (выгрузки) на жд-станциях, подготавливают автомобильные подходы к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.

А в прошлый вторник Лукашенко поручил Совбезу подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства в связи с тем, что "ситуация очень серьезная".

Вместе с тем, сообщалось, что Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будут вслед за РФ объявлять мобилизацию.