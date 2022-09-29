В Астраханской области РФ на границе с Казахстаном развернули мобилизационный пункт. Ранее авто с надписью "военный комиссариат" замечали у границ с Грузией и Финляндией.

Об этом со ссылкой на власти региона пишут российские СМИ.

"В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата", - сообщили власти региона.

В Астраханской области у границы с Казахстаном образовалась многокилометровая очередь, там ввели режим повышенной готовности. Похожая ситуация и на других пунктах пересечения границы.

Напомним, ранее в Казахстане на фоне ажиотажа у границ местные жительницы стали предлагать россиянам заключить фиктивный брак для ускоренного оформления гражданства.

Как писала "Страна", россияне живут на границе, пытаясь сбежать от мобилизации. Они стирают в реке и бросают свои автомобили.

В Госдуме РФ предложили забирать машины уехавших из-за мобилизации россиян и отдавать их семьям военных.