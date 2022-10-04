Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 октября сделал ряд заявлений об объявленной в России частичной мобилизации, сообщают российские СМИ.

Приводим заявления Шойгу тезисно:

С начала частичной мобилизации армию России пополнили 200 тысяч человек (ранее сообщалось, что всего планируют мобилизовать 300 тысяч). Обучение мобилизованных граждан идет на 80 полигонах и в шести учебных центрах;

Мобилизованных направят в "зону спецоперации" вместе с задействованными там подразделениями;

Шойгу призвал не отказывать "без веских оснований" добровольцам, которые приходят в военкоматы;

Нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осенней мобилизации будут служить не в "зоне специальной военной операции".

По состоянию на конец сентября в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия уже смогла мобилизовать 100 тысяч солдат из заявленного плана в 300 тысяч. При этом Генштаб сообщил, что цифра в 300 тысяч не является конечной.

Ранее в минобороны РФ озвучили задачи, которые должны будут выполнять мобилизованные россияне в Украине. В частности, там утверждают, что они после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной "освобожденных" территорий".

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.