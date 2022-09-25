В Кишинева уже больше недели собирается многотысячный митинг с требованием досрочных выборов парламента. Сегодня митингующие пытаются прорвать оцепление у администрации президента Майи Санду.

Протесты оппозиции в Молдове продолжаются с мая, а сейчас усилились на волне энергетического кризиса.

Как сообщалось, протестующие разбили перед правительственными зданиями палатки и обещают, что их акция будет бессрочной, пока власти не выполнят их требования — не проведут досрочные парламентские выборы.

Напомним, что на недавнем митинге в Братиславе требовали снизить цены и провести досрочные выборы. Согласно данным полиции, в митинге приняли участие более тысячи человек. Между тем организатор, которым выступила крупнейшая партия парламентской оппозиции страны "Направление - социальная демократия", заявил об участии в нем свыше трех тысяч граждан. Многие из них прибыли в Братиславу на специально арендованных для этого автобусах из удаленных уголков Словакии.

Также и в немецком Лейпциге прошел митинг против роста цен на энергоносители и продукты питания.