Майдан в Кишинёве: протестующие требуют отставки президента Санду.

В местных каналах и пабликах распространяются видео с протестантами.

В Молдове – шестой день митингов на фоне энергетического кризиса в стране и коррупционных скандалов в окружении Майи Санду.

Палатки разбили перед правительственными зданиями почти неделю назад. По словам организаторов, акция будет бессрочной, пока власти не выполнят их требования — не проведут новые выборы.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал предупреждение Молдове о том, что "создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье может вызвать военную конфронтацию с Москвой". Президент Молдовы Майя Санду дала ответ на эти слова, заявив о дипломатическом пути разрешения проблем.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.