Почти за две недели после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России страну покинули примерно 700 тысяч человек. Причем 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Сколько человек из уехавших являются туристами и планируют вернуться, неизвестно.

Такие данные приводит Forbes.

Собеседник, знакомый с кремлевскими оценками, заявил журналу, что с начала мобилизации из России уехали почти миллион граждан. А другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 - 700 тысячах россиян. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным, сказал он.

Сразу после объявления о мобилизации 21 сентября на пропускных пунктах российских границ образовались очереди. Самая известная - на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Также очереди образовались на пограничных переходах на российско-казахстанской границе.

До сих пор в СМИ появлялись разрозненные оценки числа уехавших, которые озвучивали принимающие страны.

А еще пять дней назад, 29 сентября, сообщалось, что с момента объявления частичной мобилизации Россию покинули более 200 тысяч человек.

Между тем сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала частичной мобилизации армию России пополнили 200 тысяч человек.