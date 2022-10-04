Депутаты "Слуги народа" предлагают Верховной Раде расширить перечень лиц, освобожденных от мобилизации из-за потери на войне близких родственников.

Об этом говорится в законопроекте №8093.

Проект закона предлагает освободить от мобилизации женщин и мужчин, чьи близкие родственники - пасынок, падчерица, отчим или мачеха - погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. А также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Как сообщала "Страна", в июле Рада освободила от мобилизации потерявших на войне близких родственников, среди которых: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра.

Также Рада освободила от мобилизации украинцев, ухаживающих за инвалидами.

Как писала "Страна", Рада проголосовала за отсрочку от призыва для педагогов и ученых.

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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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