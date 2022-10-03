Быстрое признание президентом России Владимиром Путиным проблем с объявленной частичной мобилизацией подчеркивает ее неэффективность.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"29 сентября 2022 года президент Путин обратился к Совбезу относительно "частичной" мобилизации, которую он объявил 21 сентября. По его словам, во время этой мобилизационной кампании возникает "очень много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их". Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает неэффективность мобилизации в течение первой недели. У местных чиновников, вероятно, нет четкого представления о точных масштабах и правовом обосновании кампании", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что в России почти наверняка призвали людей, которые не подлежали призыву вопреки заявлениям Путина и Минобороны РФ.

"Поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские чиновники, по всей видимости, пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями", - добавили в Минобороны Британии.

Как сообщала "Страна", в России рэпер покончил жизнь самоубийством в знак протеста против мобилизации.

По данным CNN, после объявления мобилизации Россию покинули более 200 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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