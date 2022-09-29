Президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений о ходе мобилизации в России, признав имеющиеся проблемы.

Их он затронул на совещании с постоянными членами Совета безопасности 29 сентября.

Путин напомнил, что призыву по мобилизации подлежат только граждане в запасе - прежде всего те, кто имеет востребованные специальности и опыт. При этом мобилизованные обязательно должны проходить дополнительную подготовку.

Президент России добавил, что необходимо исправлять все ошибки во время мобилизации и возвращать домой тех, кто призван неправомерно. Генпрокурор РФ должен незамедлительно реагировать на нарушения в ходе мобилизации, отметил он.

Также он назвал возмутительными случаи, когда врачей во время мобилизации зачисляют мотострелками, а добровольцев "заворачивают обратно".

Между тем, как пишут западные СМИ, после объявления мобилизации Россию покинули более 200 тысяч человек.

А Владимир Зеленский обратился на русском языке к коренным народам России, в частности Кавказа и Сибири, по поводу мобилизации. Он призвал не исполнять преступные приказы.