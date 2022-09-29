Владимир Зеленский обратился на русском языке к коренным народам России, в частности Кавказа и Сибири.

Видеозапись обращения появилась в телеграм-канале президента.

Обращение записано в той части Киева, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль.

"Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200".

А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас! Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов. Боритесь, чтобы не погибнуть!

Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации.

Боритесь! Поборете", - сказал Зеленский.

Он добавил, что уже 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что частичная мобилизация не решит проблемы армии РФ в Украине.

Также мы писали, что в России могут мобилизовать рядовых в возрасте до 50 лет и офицеров до 60 лет.