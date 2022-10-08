В субботу, 8 октября, в Украине идет уже 227-й день войны с Россией.

ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Подробнее об этом читайте в итогах дня за 7 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

8 октября

9:59 Советник Ермака Михиал Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском посту.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", - заявил он.

9:50 Появилось видео с места взрыва на Крымском мосту.

Виден упавший в воду автомобильный пролет. А также серьезно поврежденная железнодорожная ветка.

9:35 Еще одно видео момента взрыва грузовика на Крымском мосту.

Сообщается, что он ехал в сторону Керчи.

То есть, предположительно машина, начиненная взрывчаткой, ехала со стороны России.

9:26 Российские "власти" Крыма официально сообщают, что в результате взрыва на Крымском мосту произошло обрушение двух автомобильных пролетов, которые ведут из Краснодара в Керчь.

При этом автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Также, судя по его словам, железнодорожная часть моста в целом функционирует. По словам Аксенова, стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав с топливом.

9:22 Момент подрыва грузовика на Керченском мосту.

9:19 Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

9:17 Российские военные блогеры пишут, что командующим "спецоперацией" назначен генерал Сергей Суровикин.

В частности, об этом в своем телеграм-канале сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

"Говорят, Суровикина назначили командующим специальной военной операцией. У этого сложного процесса появился ответственный хозяин", - заявил Сладков.

Официально эта информация не подтверждена.

Известно, что в конце июня Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

9:06 Ещё одно заявление российской стороны по Крымскому мосту - уже с прямым обвинением в адрес Украины.

Глава "парламента" Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на мосту повредили "украинские вандалы".

9:02 Появилась первая официальная версия того, что случилось на Крымском мосту.

Причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

Это привело к обрушению двух пролетов автомобильной части моста и возгорании семи цистерн на железнодорожной части.

То есть уже практически официально взрыв на мосту - это диверсия.

8:40 Ночью было 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. И ещё один удар - по Основянскому району.

Ракеты запускались из Белгорода, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории.

Предварительно – с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

8:35 Кадры очевидцев, которые пытались заехать на Крымский мост и не смогли.

На кадрах виден пожар и повреждение автомобильного полотна.

8:23 Крымские паблики пишут, что в результате взрыва на Крымском мосту рухнул один из пролетов, по которому передвигались автомобили.

Напомним, по официальной версии, на мосту загорелась цистерна с топливом, которая следовала в железнодорожном составе.

На фото видно, что горящий состав находится на другой части моста.

То есть ЧП произошло в нескольких местах сооружения, что может указывать на искусственный характер инцидента.

8:15 На Крымском мосту рано утром загорелась цистерна с топливом, сообщают российские власти.

Цистерна ехала в хвосте грузового поезда. На кадрах видно, что горит весь состав.

Движение по мосту остановлено. Пожар очень сильный. Судоходство при этом не перекрывалось.

О прилете или диверсии пока не сообщается.

В Крыму запускают паромную переправу из-за пожара на Керченском мосту.

8:13 Последствия ночного обстрела Иловайска на территории, подконтрольной "ДНР".

Попали в объект железной дороги, сообщают местные паблики. На фото видны сгоревшие цистерны.

8:09 Сегодня ночью была повреждена Днепровская линия, питавшая энергией Запорожскую АЭС. Теперь атомная станция отключена от энергосистемы и обесточена, сообщает "Энергоатом".

Автономного питания через дизель-генераторы хватит на десять дней, говорят в компании, ссылаясь на низкие запасы топлива. Поэтому необходим ремонт линии электропередач.

При этом включение энергоблоков ЗАЭС в условиях обстрелов "Энергоатом" считает нереальным.

8:00 Главное из утренней сводки Генштаба.

1. За минувшие сутки противник применил семь беспилотников "Шахид", три из них были сбиты, а четыре смогли нанести удар по Запорожью и Николаеву.

2. Отбиты атаки россиян в Бахмуте, Бахмутском, Выемке, Зайцево (взятие которого декларировала Россия), Красной Горе, Майорске, Озеряновке, Отрадовке, Андреевке, Первомайском, Красногоровке, Веселом, Каменке, Победе, Невельском, Новомихайловке и Терновых Подах.

Это довольно большая география наступательных действий от Бахмута до Херсонской области.

О наступательных действиях ВСУ на юге и в Луганской области Генштаб не упоминает.