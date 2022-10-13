В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах пропал свет. Фото: Facebook/kharkivoblenergo

В четверг, 13 октября, россияне снова ударили ракетами по Харькову. В некоторых районах города возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Обстрел подтвердил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Враг наносит удары по областному центру", - написал Синегубов.

В ОВА призвали жителей города оставаться в укрытиях.

Синегубов подтвердил обстрел Харькова

Кроме того, после прилетов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

В Харькове начались проблемы с электроснабжением

По данным "Харьковоблэнерго", в Харькове обесточены некоторые районы.

Об этом компания пишет в Facebook.

"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

В Харькове проблемы с электроснабжением

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал в Telegram об ударе по Холодногорскому району.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Также по области произошли повреждения критической инфраструктуры, возможны временные отключения света.

Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова

Ранее мы сообщали, что из-за ракетной атаки в Харькове, Киеве, Житомире, Сумах и трех областях 10 октября возникли перебои с мобильной связью.

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Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.

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