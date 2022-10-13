В четверг, 13 октября, россияне снова ударили ракетами по Харькову. В некоторых районах города возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Обстрел подтвердил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Враг наносит удары по областному центру", - написал Синегубов.

В ОВА призвали жителей города оставаться в укрытиях.

Кроме того, после прилетов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

По данным "Харьковоблэнерго", в Харькове обесточены некоторые районы.

Об этом компания пишет в Facebook.

"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал в Telegram об ударе по Холодногорскому району.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Также по области произошли повреждения критической инфраструктуры, возможны временные отключения света.

Ранее мы сообщали, что из-за ракетной атаки в Харькове, Киеве, Житомире, Сумах и трех областях 10 октября возникли перебои с мобильной связью.

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Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.