Россияне ударили ракетами по Харькову. В некоторых районах города пропал свет
В четверг, 13 октября, россияне снова ударили ракетами по Харькову. В некоторых районах города возникли проблемы с подачей электроэнергии.
Обстрел подтвердил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Враг наносит удары по областному центру", - написал Синегубов.
В ОВА призвали жителей города оставаться в укрытиях.
Кроме того, после прилетов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
По данным "Харьковоблэнерго", в Харькове обесточены некоторые районы.
Об этом компания пишет в Facebook.
"Энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал в Telegram об ударе по Холодногорскому району.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Также по области произошли повреждения критической инфраструктуры, возможны временные отключения света.
Ранее мы сообщали, что из-за ракетной атаки в Харькове, Киеве, Житомире, Сумах и трех областях 10 октября возникли перебои с мобильной связью.
Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.
Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.
В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.