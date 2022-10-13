В четверг, 13 октября, в Украине идет уже 232-й день войны с Россией.

О том, что происходило вчера, подробнее читайте в итогах за 12 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

13 октября

09.44 Отступив примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора в начале октября, российские войска "пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Меловое", говорится в свежем отчете разведки Великобритании.

"На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона.

Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон, сообщает разведка.

09.35 Новые фото и видео последствий обстрелов Николаева.

09.25 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Николаева, где из-за обстрела обрушилась пятиэтажка.

09.22 Глава Киевской области Андрей Небытов сообщил, что ночью был обстрел из беспилотников Макаровской громады, а утром три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района после чего начался пожар.

09.10 Потери армии РФ в Украине с 24 февраля.

09.06 За минувшие сутки 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса - в Авдеевке.

Кроме того, в Лимане обнаружили еще 4 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Еще 13 человек за вчера получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

09.00 Набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция за установление визового режима с Беларусью.

На нее уже ответил Зеленский.

Президент заявил, что на данный момент пограничные пункты пропуска с РБ и так закрыты (кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы). Также временно запрещен доступ граждан Беларуси в Украину.

08.50 Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах. А также держать постоянный запас воды.

Некоторые дома уже покупают вскладчину небольшие генераторы, сообщил Садовой.

По его словам, обстрелы, подобные тому, что было 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".

08.44 Ночью Никопольский район Днепропетровской области вновь был под обстрелами РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии. Больше всего пострадал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он находится в больнице. В тяжелом состоянии.

В городе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже работают.

Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины на рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой громаде люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

08.30 Последствия обстрела Николаева сегодня ночью.

Из-под завалов пятиэтажки достали ребенка, который провел там шесть часов. Поиски других людей продолжаются.

Губернатор Виталий Ким сообщает, что по городу били ракетами С-300.

08.15 Фото последствий обстрела Никопольского района Днепропетровской области.

08.02 Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что дроны-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры Киевской области.

07.58 ООН выпустила сообщение о резолюции по Украине. Полный текст документа, который вчера приняла Генассамблея, пока не опубликован.

"Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно-признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов", – говорится в резолюции.

Ее соавторы заявили, что попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы.

Также Генассамблея потребовала от Москвы "немедленно и безоговорочно" отменить свои решения по аннексии. И вывести войска России с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ.

При этом, в резолюции "выражается решительная поддержка" усилиям генсека и государств-членов по деэскалации нынешней ситуации "в поисках мира посредством диалога, переговоров и посредничества".

07.40 Ночью ПВО и Воздушные Силы Украины над Одесской области сбили четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136", над Николаевской областью - два.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

07.35 Фото разрушенной пятиэтажки в Николаеве публикуют в телеграм-канале "Новости Николаева".

07.32 Вот как выглядит поврежденный Крымский мост из космоса.

Снимки опубликовала в Twitter американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

На фото виден ремонт железнодорожного полотна Крымского моста, а также поврежденные участки пролета автомобильного моста.

07.30 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. За сутки противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, а также произвел 104 пуска из РСЗО.

Наиболее сильно пострадали Николаев, Винница, Черкассы, Черняхов, Белогоровка, Спорное, Павловка, Мирное и Давыдов Брод.

2. ВСУ отбили атаки противника в районах Бахмута, Бахмутского, Озеряновки, Иванграда и Марьинки.

3. Украина за сутки сбила 4 вражеских вертолета и 26 беспилотников.

07.00 Ночью был обстрел Николаева. Есть попадание в жилую пятиэтажку. Два верхних этажа полностью уничтожены.

Об этом сообщает мэр Александр Сенкевич.

06.45 В Украине сегодня сухая погода без осадков. Дождь может пройти только в Карпатах. Днем максимум +13, на юге и Закарпатье до +15...+16.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

06.30 Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас.

06.00 По Киевской области утром ударили дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

Он призвал не выкладывать фото и видео с мест попаданий в соцсети. Других подробностей пока нет.