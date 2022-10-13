В Херсонской области назначенные Россией "власти" объявили об эвакуации.

"Глава Херсонской администрации" Владимир Сальдо опубликовал обращение к руководству РФ с просьбой помочь эвакуировать жителей Херсона в Россию из-за постоянных обстрелов.

На это обращение отреагировал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Он поддержал просьбу Сальдо и заявил, что правительство РФ приняло решение "об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны" и пообещал предоставить им бесплатное проживание.

На эти заявления уже появилась украинская реакция. Так, глава Херсонского облсовета Александр Самойленко призвал им не доверять.

"Так называемая эвакуация происходит под видом оздоровления и обучения, но на самом деле они хотят заселить в ваши дома и квартиры россиян из отдаленных районов", - написал глава облсовета.

Ранее "Страна" приводили аналитику британской разведки, согласно которой войска РФ пытаются укрепить новую линию фронта в Херсонской области.

Также мы сообщали, что россияне завезли в Крым и Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.