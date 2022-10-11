Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на юге страны, несмотря на массированные обстрелы РФ.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга.

"Мы продолжаем выполнять задачи по назначению, в т.ч. и продвигаться на Херсонском направлении, несмотря на террористические атаки на мирное население", - сказала Гуменюк.

По её словам, для нанесения ракетных ударов по Украине оккупанты используют в т.ч. и корабли, находящиеся в Черном море.

Также Гуменюк указала на высокий уровень эффективности противодействия со стороны ВСУ использованию оккупантами дронов-камикадзе иранского производства.

"Без учета утренней атаки, когда над Николаевской областью на рассвете было сбито 5 дронов-камикадзе и 3 были сбиты над Одесской. У нас была цифра в 74 таких дронов в нашей зоне ответственности, и 34 есть попадания. Поэтому мы говорим, что эффективность нашего противодействия этим дронам – как минимум 50%", - сказала Гуменюк.

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