Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 10 октября. Враг массированно обстреливал всю территорию Украины, однако силам обороны удалось сбить десятки ракет и дронов.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Противник в очередной раз нанес ракетные и авиационные удары по многолюдным украинским городам. В результате массированного ракетного удара за сутки пострадали инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. За сутки оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Воздушные силы и ПВО уничтожили 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов. Угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше.

В то же время враг пытается удержать захваченные территории, обстреливает позиции ВСУ, пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Минск предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие. При этом угрозы наступления с территории Беларуси нет.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – в районах Янжуловки, Тимоновичей, Михальчиной Слободы, Вернополья и Мирополья;

– в районах Янжуловки, Тимоновичей, Михальчиной Слободы, Вернополья и Мирополья; на Слобожанском направлении – у Ивашек, Стрелечьей, Гуровки, Каменки, Двуречной и Стельмаховки;

– у Ивашек, Стрелечьей, Гуровки, Каменки, Двуречной и Стельмаховки; на Краматорском направлении – вдоль всей линии столкновения, в том числе у Белогоровки;

– вдоль всей линии столкновения, в том числе у Белогоровки; на Бахмутском направлении - у Северска, Соледара, Бахмута, Майорска, Курдюмовки и Нью-Йорка;

- у Северска, Соледара, Бахмута, Майорска, Курдюмовки и Нью-Йорка; на Авдеевском направлении - у Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки;

- у Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки; на Новопавловском и Запорожском направлениях - у Железнодорожного, Белогорья, Времовки, Дорожнянки, Темировки и Красного.

На Южнобугском направлении враг усилил обстрелы. За текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

Противник продолжает нести потери. По состоянию на 9 октября действовавшая на Херсонском направлении батальонная тактическая группа противника потеряла более 520 человек погибшими.

В отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области россияне размещают военнослужащих.

За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах Бахмута, Бахмутского, Майорска, Соледара и Первомайского. Авиация сил обороны нанесла пять ударов. Подтверждено поражение трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух РСЗО противника.

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