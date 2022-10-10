Утром 10 октября Генштаба Вооруженных Сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А именно - населенных пунктах Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

2. Противник взорвал автомобильный и железнодорожный мосты на подступах к Сватово, куда сейчас наступают ВСУ.

3. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка. Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет.

4. Украинская авиация нанесла 24 удара противнику. Подтверждено поражение 4 зенитных ракетных комплекса противника. ПВО сбили 1 самолет врага Су-25, три беспилотника и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.



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