Генеральный штаб опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 9 октября. Минувшие сутки были отмечены десятками боевых столкновений. ВСУ отбили атаки противника.

Сводка появилась в Фейсбуке.

За минувшие сутки произошло почти 40 боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника. Также за прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью враг ударил по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.

Кроме того, под огнем оказались более 30 населенных пунктов. включая Харьков, Угледар и Никополь.

Противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – Липовки и Николаевки Черниговской области и Лесного и Рясного Сумской области;

– Липовки и Николаевки Черниговской области и Лесного и Рясного Сумской области; на Слобожанском направлении – Красной Зари, Ветеринарного, Стрелечьей, Красного, Огурцово, Глубокого, Зеленого, Старицы, Терновой и Чугуновки;

– Красной Зари, Ветеринарного, Стрелечьей, Красного, Огурцово, Глубокого, Зеленого, Старицы, Терновой и Чугуновки; на Краматорском направлении – Первомайского, Новоегоровки, Макеевки, Нового, Тернов, Серебрянки, Белогоровки и Григоровки;

– Первомайского, Новоегоровки, Макеевки, Нового, Тернов, Серебрянки, Белогоровки и Григоровки; на Бахмутском направлении – Верхнекаменского, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Иванграда, Зайцево, Вершины, Зеленополья и Опросного;

– Верхнекаменского, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Иванграда, Зайцево, Вершины, Зеленополья и Опросного; на Авдеевском направлении – Первомайского, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

– Первомайского, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Новопавловском и Запорожском направлениях - более 25 населенных пунктов, в том числе Сладкого, Зеленого Поля, Угледара, Победы.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них Сухой Пруд, Апрельское, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Враг бежит, напуганный успехами ВСУ, пишет Генштаб. Так, представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи в Крым. По имеющейся информации, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов выехала в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

Противник продолжает давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября в Горловке налоговая инспекция РФ приступила к проверкам с последующим рейдерским захватом компаний, в которых выявили нарушения. Захваты коснулись предпринимателей, не захотевших перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки противника в Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Иванграде, Первомайске, Опросном, Невельском и Победе. Авиация ВСУ нанесла более 30 ударов: 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА. Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов.

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