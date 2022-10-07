В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 октября. Сообщается, что украинская армия обороняется под Бахмутом и Авдеевкой, а российские войска применяют иранские дроны для ударов по Запорожью и Николаеву.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили атаки атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды. На других направления войска РФ пытаются удержать захваченные территории, сосредотачивая усилия на попытках срыва активных действий ВСУ. В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 10 населенных пунктов, среди них – Редкодуб, Гуляйполе, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород. Для ударов по Запорожью и Николаеву они использовали 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО сбила два БпЛА и два вертолета россиян.

Ранее мы писали, что после сегодняшних обстрелов в Энергодаре исчезли свет, вода и интернет.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.