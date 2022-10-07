Бои под Бахмутом и Авдеевкой, удары иранскими дронами по Запорожью и Николаеву. Сводка Генштаба 7 октября
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 октября. Сообщается, что украинская армия обороняется под Бахмутом и Авдеевкой, а российские войска применяют иранские дроны для ударов по Запорожью и Николаеву.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Россияне ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили атаки атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.
- На других направления войска РФ пытаются удержать захваченные территории, сосредотачивая усилия на попытках срыва активных действий ВСУ.
- В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 10 населенных пунктов, среди них – Редкодуб, Гуляйполе, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород. Для ударов по Запорожью и Николаеву они использовали 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.
- Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО сбила два БпЛА и два вертолета россиян.
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