В Вооруженных силах Украины не исключают провокаций со стороны российских войск в пятницу, 7 октября - в день 70-летия президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Учитывая навязчивость каких-то памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник совершал массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, да и военной инфраструктуре", - сказал Громов.

По его словам, ожидаются как провокации по команде Путина, так и "самостоятельное принятие решения любыми военными руководителями".

"Если это будет самостоятельное принятие решений военными руководителями, больше всего желалось бы, чтобы они "накосячили", и чтобы были приняты дальнейшие кадровые решения относительно руководящего состава вооруженных сил страны-агрессора", - заявил Громов.

"А для наших военнослужащих это будет обычный день. Они будут обычно выполнять свои обязанности. Единственное, пожалуй, они будут стараться как можно больше предоставить противнику возможности побывать на концерте Кобзона", - добавил Громов.

Ранее мы писали, что Московский Патриарх Кирилл призвал верующих и духовенство в день 70-летия Путина молиться о его здоровье.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказывал, как Путин обычно отмечает день рождения. По словам Пескова, традиции накрывать стол со спиртным для сотрудников у главы государства нет.