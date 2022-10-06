Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим два дня молиться о здравии Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Церковный иерарх подписал соответствующий циркуляр, а управделами патриарха разослало его в региональные епархии.

"7 октября сего года президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства Российского", - сказано в документа.

Молиться о здоровье Путина Кирилл предлагает не только 7 октября, но также 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

7 октября Путину исполнится 70 лет.

В прошлом году пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказывал, как Путин обычно отмечает день рождения. По словам Пескова, традиции накрывать стол со спиртным для сотрудников у главы государства нет.

Как писала "Страна", свой 67-й день рождения Путин отмечал в тайге. Тогда компанию Путину составили несколько человек, среди которых был министр обороны Сергей Шойгу.