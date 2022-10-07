В захваченном россиянами Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, нет света, воды и интернета. Об этом в телеграм-канале в телеграм-канале сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, "оккупанты усилили провокации", поступают сообщения про мощные обстрелы, которые стали причиной отключения электроэнергии.

Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям, заявил он.

О том, что в Энергодаре и окрестностях отключилось электричество после обстрела, сообщают и местные "власти", назначенные россиянами.

Напомним, в украинском Генштабе предупредили о провокациях российских войск в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Также "Страна" писала, что глава МАГАТЭ Гросси может посетить Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.