Использование российской стороной БПЛА иранского производства вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 6 октября.

"Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил 6 октября, что российские войска применили против Украины в общей сложности 86 иранских беспилотников Shahed-136, 60% из которых украинские силы уже уничтожили. Российские силы, похоже, не фокусируют эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали множество беспилотников против гражданских целей в тылу, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты посредством террора. Такие усилия не увенчались успехом", - говорится в сводке.

Также аналитики отмечают, что РФ, вероятно, уже использовала "нетривиальный процент" от поставленных "Shahed-136", если утверждения анонимного представителя американской разведки в конце августа были верны, что Иран, вероятно, поставит России "сотни" беспилотников.

Напомним, накануне в "Институте изучения войны" писали, что кульминация контрнаступления ВСУ еще впереди.

Также писали, что Daily Mail прогнозирует наступление ВСУ, которое "разорвет армию РФ в Украине на две части".

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.