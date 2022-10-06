Контрнаступательная операция ВСУ на востоке Украины еще не достигла своей кульминации и, вероятно, продолжится освобождением Луганской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его аналитики отмечают, что в конце сентября россияне не смогли закрепиться на берегах рек Оскол и Северский Донец, чтобы использовать их как естественные границы для предотвращения дальнейшего продвижения ВСУ. В результате украинские военные очистили берега Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него.

ISW пишет, что местность Луганщины пригодна для ведения быстрой маневренной войны, которую ВСУ успешно использовали во время контрнаступления в Харьковской области. При этом в открытых источниках нет никаких признаков того, что российская армия существенно укрепила свои позиции в Луганской области.

"Контрнаступления, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет обороне одного района операций путем другого, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины в обоих направлениях", - пишет ISW.

Также ISW информирует о том, что президент РФ Владимир Путин принял ряд мер по установлению полного контроля над ЗАЭС, в частности, подписал указ о передаче станции государственной компании "Росэнергоатом", а также назначил нового ее председателя.

Украинский Генштаб в свою очередь сообщил, что россияне вынуждают украинских рабочих ЗАЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с "Росэнергоатомом".

По данным Института изучения войны, в России наблюдается ряд проблем с мобилизацией. В частности, призыв ограниченно годных и конфликты в военкоматах.

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