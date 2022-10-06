Кульминация контрнаступления ВСУ еще впереди - Институт изучения войны
Контрнаступательная операция ВСУ на востоке Украины еще не достигла своей кульминации и, вероятно, продолжится освобождением Луганской области.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Его аналитики отмечают, что в конце сентября россияне не смогли закрепиться на берегах рек Оскол и Северский Донец, чтобы использовать их как естественные границы для предотвращения дальнейшего продвижения ВСУ. В результате украинские военные очистили берега Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него.
ISW пишет, что местность Луганщины пригодна для ведения быстрой маневренной войны, которую ВСУ успешно использовали во время контрнаступления в Харьковской области. При этом в открытых источниках нет никаких признаков того, что российская армия существенно укрепила свои позиции в Луганской области.
"Контрнаступления, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет обороне одного района операций путем другого, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины в обоих направлениях", - пишет ISW.
Также ISW информирует о том, что президент РФ Владимир Путин принял ряд мер по установлению полного контроля над ЗАЭС, в частности, подписал указ о передаче станции государственной компании "Росэнергоатом", а также назначил нового ее председателя.
Украинский Генштаб в свою очередь сообщил, что россияне вынуждают украинских рабочих ЗАЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с "Росэнергоатомом".
По данным Института изучения войны, в России наблюдается ряд проблем с мобилизацией. В частности, призыв ограниченно годных и конфликты в военкоматах.
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