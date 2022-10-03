После освобождения Лимана некоторые военные РФ сбежали в Счастье - Гайдай
В ходе освобождения Лимана Донецкой области некоторые российские военные сбежали в захваченное Счастье Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.
"Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось убежать подальше, к Счастью. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", - заявил Гайдай.
Он также добавил, что каждый день в больницу Старобельска поступают раненные россияне, а вблизи одной из больниц даже устроили блокпост.
Напомним, накануне днем Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.
На карте наглядно показали, как украинские войска освобождали Лиман.
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