Украинские силы продолжают наступать на восток от Купянска Харьковской области. Цель, судя по всему - удержать Сватово с северо-запада.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны" в новой сводке.

По данным аналитиков, российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

Речь идёт о связывающей их трассе, на которую регулярно выходят украинские мобильные группы.

Вместе с тем, считают в "Институте изучения войны", российские войска постепенно продвигаются вперед в районе Бахмута.

"Институт" со ссылкой на российских блогеров сообщил о частичном захвате Зайцево, полном захвате Веселой Долины и продвижении на северо-запад, в район Опытного и Иванграда в южных окрестностях Бахмута.

Также, судя по карте "Института", россияне декларируют контроль над Отрадовкой на трассе Горловка- Бахмут.

Напомним, накануне в "Институте изучения войны" писали, что кульминация контрнаступления ВСУ еще впереди.

Также писали, что Daily Mail прогнозирует наступление ВСУ, которое "разорвет армию РФ в Украине на две части".

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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