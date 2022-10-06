С начала октября украинские военные освободили более 400 квадратных километров территории Херсонской области.

Об этом на брифинге в четверг, 6 октября, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", - сказала Гуменюк.

По ее словам, на южном направлении в целом ситуация остается сложной и развивается чрезвычайно динамично. Украинские Силы обороны продвигаются, на нескольких направлениях углубление по линии фронта достигает 20 километров.

По словам Гуменюк, противник в свою очередь проводит мощные обстрелы и освобожденных территорий, и тыловых районов (Никопольщина). Гуменюк рассказала, что противник постоянно бьет из РСЗО и тяжелой артиллерии. Эти мощные обстрелы наносят повреждения инфраструктуре, есть раненые.

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