ВСУ сбили над Николаевской областью два дрона-камикадзе Shahed-136 и беспилотник Mohajer-6
Два дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6" сбиты сегодня утром в небе над Николаевской областью.
Об этом сообщает Телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
Напомним, в Харькове ночью РФ обстреляла инфраструктурный объект дронами-камикадзе.
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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.
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