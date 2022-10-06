Иранские БПЛА становятся очень опасными для Украины. Фото: wikipedia.org

Иранские беспилотники становятся очень опасными для Украины. Об этом заявил Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, ВСУ пытаются "найти противоядие" против этого вида российского оружия.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что иранские беспилотники становятся очень опасными для Украины

Напомним, ранее мы писали, что ранее глава Минобороны Резников заявил, что Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а ВСУ научились их глушить.

Также мы писали, что в Politico писали, что иранские дроны - "огромная проблема" для ВСУ.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.

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