Иранские беспилотники становятся очень опасными для Украины. Об этом заявил Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, ВСУ пытаются "найти противоядие" против этого вида российского оружия.

Напомним, ранее мы писали, что ранее глава Минобороны Резников заявил, что Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а ВСУ научились их глушить.

Также мы писали, что в Politico писали, что иранские дроны - "огромная проблема" для ВСУ.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.