Россия впервые применила беспилотники иранского производства в районе украинской столицы.

Об этом пишет The New York Times.

"В ночь на среду российские военные выпустили дюжину самоуничтожающихся беспилотников, предоставленных Ираном, по городу под Киевом (Белой Церкви). Такое оружие, по-видимому, впервые было применено против цели возле украинской столицы", – пишет издание.

В последние недели беспилотники, поставленные Ираном, стали представлять растущую угрозу на поле боя, говорится в публикации.

По словам украинских военных, россияне используют беспилотники для уничтожения гаубиц и бронетехники, а также для убийства солдат.

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