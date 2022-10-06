В Одесской области над морем сбиты три иранских беспилотника Shahed-136.

Об этом сообщает в Telegram в четверг, 6 октября, Оперативное командование "Юг".

"Одесская область снова атакована дронами-камикадзе. Три Shahed-136 сбиты над морем силами украинской ПВО", - говорится в сообщении командования.

Ранее мы писали, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о том, что иранские беспилотники становятся очень опасными для Украины. По его словам, ВСУ пытаются "найти противоядие" против этого вида российского оружия.

В то же время в CША располагают данными о недостаточной эффективности иранских беспилотников, которые применяет Россия.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.