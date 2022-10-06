В четверг, 6 октября, в Украине идет уже 225-й день войны с Россией.
Об итогах вчерашнего дня читайте подробнее по ссылке.
Ниже хроника новостей за сегодня. Главные события в одной лене. Материал обновляется
6 октября
08.01 За минувшие сутки 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса — 3 в Торском и 1 в Заречном.
Кроме того, еще 10 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в только что освобожденных городах: 5 в Святогорске и 5 в Лимане.
Еще 3 человека за вчера получили ранения.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
07.55 На юге Украины этой ночью сбили девять дронов-камикадзе "Шахид", сообщает военное командование.
07.43 Около часа ночи был прилет по инфраструктурному объекту в Основянском районе Харькова.
Там возник пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.
Информация о пострадавших и степени разрушения объекта пока отсутствует.
07.32 В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, россияне продолжают минировать объекты инфраструктуры города.
07.26 Вот как выглядело ранее здание в центре Запорожья, куда попала российская ракета.
07.24 Главное из утренней сводки Генштаба.
1. Отбиты атаки противника в районах Выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Красногоровки и Новомихайловки.
Это фронт от Бахмута до Авдеевки и Угледара.
2. В связи с контрнаступлением ВСУ из Сватово начали эвакуировать активных сторонников "ЛНР", сообщает Генштаб.
Также из Херсонской области начали выезжать крымчане, которые ранее туда прибыли помогать в установлении российской власти.
07.12 Фото и видео последствий прилетов по Запорожью этой ночью.
07.08 В Украине сегодня без осадков. Днем от +15 до +18.
Прогноз Укргидрометцентра на 6 октября
06.50 Глава Запорожской ОВА публикует фото после удара по городу.
Видно, что разрушены жилые многоэтажки.
Запорожье после удара РФ 6 октября
06.26 Подробности удара по Запорожью.
Было 7 ракетных ударов РФ по жилым многоэтажкам. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди. На местах работают спасатели.
Данные горсовета.
06.15 Глава Запорожской ОВА Алексей Старух пишет, что в результате утреннего удара по Запорожью есть пострадавшие.
06.00 Утром армия РФ атаковала Запорожье. Горят жилые дома.
Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.