В четверг, 6 октября, в Украине идет уже 225-й день войны с Россией.

Об итогах вчерашнего дня читайте подробнее по ссылке.

Ниже хроника новостей за сегодня. Главные события в одной лене. Материал обновляется

6 октября

08.01 За минувшие сутки 5 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса — 3 в Торском и 1 в Заречном.

Кроме того, еще 10 гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружили в только что освобожденных городах: 5 в Святогорске и 5 в Лимане.

Еще 3 человека за вчера получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

07.55 На юге Украины этой ночью сбили девять дронов-камикадзе "Шахид", сообщает военное командование.

07.43 Около часа ночи был прилет по инфраструктурному объекту в Основянском районе Харькова.

Там возник пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.

Информация о пострадавших и степени разрушения объекта пока отсутствует.

07.32 В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщает, что в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, россияне продолжают минировать объекты инфраструктуры города.

07.26 Вот как выглядело ранее здание в центре Запорожья, куда попала российская ракета.

07.24 Главное из утренней сводки Генштаба.

1. Отбиты атаки противника в районах Выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Красногоровки и Новомихайловки.

Это фронт от Бахмута до Авдеевки и Угледара.

2. В связи с контрнаступлением ВСУ из Сватово начали эвакуировать активных сторонников "ЛНР", сообщает Генштаб.

Также из Херсонской области начали выезжать крымчане, которые ранее туда прибыли помогать в установлении российской власти.

07.12 Фото и видео последствий прилетов по Запорожью этой ночью.

07.08 В Украине сегодня без осадков. Днем от +15 до +18.

Прогноз Укргидрометцентра на 6 октября

06.50 Глава Запорожской ОВА публикует фото после удара по городу.

Видно, что разрушены жилые многоэтажки.

Запорожье после удара РФ 6 октября

06.26 Подробности удара по Запорожью.

Было 7 ракетных ударов РФ по жилым многоэтажкам. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди. На местах работают спасатели.

Данные горсовета.

06.15 Глава Запорожской ОВА Алексей Старух пишет, что в результате утреннего удара по Запорожью есть пострадавшие.

06.00 Утром армия РФ атаковала Запорожье. Горят жилые дома.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.