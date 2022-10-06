Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "худший мир" между Украиной и Россией лучше "продолжения войны".

Об этом сообщает CNN.

Комментируя российско-украинскую войну, Эрдоган отметил роль Турции в организации зернового коридора и посредничество в дипломатии между странами.

"Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем наши усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны. Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами, которым они могут доверять", - заявил Эрдоган на пресс-конференции, посвященной программе Европейского политического сообщества.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных РФ территорий Украине облегчит переговорный процесс.

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