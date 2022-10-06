Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео встречи опубликовала пресс-служба Офис президента.

Зеленский заявил, что решение президента РФ Путина о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность России должно быть осуждено со стороны МАГАТЭ, ведь это фактически международное рейдерство.

"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ на этот счет. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это – рейдерство", – сказал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, единственной возможностью обеспечить радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил возможности посещения помимо Киева также и Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

Напомним, в середине сентября Совет МАГАТЭ потребовал от России немедленно прекратить любые действия на Запорожской АЭС.

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