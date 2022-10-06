Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 6 октября.

Главное из заявлений президента:

Сегодня день активной дипломатии. "Информируем партнеров про использование иранских беспилотников против наших людей"; С 1 октября и только на Херсонщине от РФ было освобождено 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов; Переговоры с главой МАГАТЭ Гросси в Киеве "касались прежде всего ситуации на ЗАЭС, но на самом деле тематика шире". Зеленский заявил, что только украинские специалисты могут обеспечить безопасность, и в МАГАТЭ заверили, что будут вести переговры по станции исключительно с Украиной. На ЗАЭС сейчас около 500 оккупантов, заявил Зеленский и поблагодарил тех, кто борется за ее демилитаризацию и возвращение украинского контроля на станцию. В случае, если ЗАЭС не будет работать, в Украине будет профицит электроэнергии, в том числе и для экспорта в Евросоюз.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России при угрозе применения ядерного оружия.

Также "Страна" сообщала, что в Кремле слова Владимира Зеленского о нанесении превентивного удара по России назвали призывом к мировой войне.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.