Зеленский считает, что в случае ядерного удара по Украине Путину не удастся сохранить свою жизнь
Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не переживет использование ядерного оружия.
Об этом украинский президент заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи.
"Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен", - заявил Зеленский.
На днях британский таблоид The Sun написал о четырёх сценариях, как США могут ответить на применение РФ ядерного оружия в Украине. По мнению издания, США в ответ могут нанести в том числе ядерный удар по России и Москве либо по российским войскам на линии фронта в Украине.
Между тем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.
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