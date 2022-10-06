Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не переживет использование ядерного оружия.

Об этом украинский президент заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи.

"Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен", - заявил Зеленский.

На днях британский таблоид The Sun написал о четырёх сценариях, как США могут ответить на применение РФ ядерного оружия в Украине. По мнению издания, США в ответ могут нанести в том числе ядерный удар по России и Москве либо по российским войскам на линии фронта в Украине.

Между тем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.