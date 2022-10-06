Британский таблоид The Sun написал о четырёх сценариях, как США могут ответить на применение РФ ядерного оружия в Украине.

По мнению издания, США в ответ могут нанести:

Ядерный удар по России, в том числе по Москве; Удар по российским войскам на линии фронта в Украине; Ограниченный ядерный удар по Крыму; Удар по Черноморскому флоту РФ.

Ранее газета New York Times проанализировала возможность применения Россией тактического ядерного оружия.

А Reuters написало, что на Западе пока не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.