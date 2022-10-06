Вплоть до ядерного удара по Москве. The Sun написал о 4 вариантах ответа США на применение РФ ядерного оружия
Британский таблоид The Sun написал о четырёх сценариях, как США могут ответить на применение РФ ядерного оружия в Украине.
По мнению издания, США в ответ могут нанести:
- Ядерный удар по России, в том числе по Москве;
- Удар по российским войскам на линии фронта в Украине;
- Ограниченный ядерный удар по Крыму;
- Удар по Черноморскому флоту РФ.
Ранее газета New York Times проанализировала возможность применения Россией тактического ядерного оружия.
А Reuters написало, что на Западе пока не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".
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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.
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