Польша обсуждает с США возможность размещения ядерного оружия на своей территории
Польша обсуждает с США возможность размещения ядерного оружия на своей территории, речь ведется об участии страны в программе совместного использования ядерного вооружения.
Об этом сообщил в интервью Gazeta Polska польский президент Анджей Дуда.
Он заявил, что Польша не является ядерной страной, но может участвовать в программе НАТО Nuclear sharing.
"Тема открыта", - заявил он.
Напомним, по данным The Times, РФ планирует провести демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.
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