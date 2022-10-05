Польша обсуждает с США возможность размещения ядерного оружия на своей территории, речь ведется об участии страны в программе совместного использования ядерного вооружения.

Об этом сообщил в интервью Gazeta Polska польский президент Анджей Дуда.

Он заявил, что Польша не является ядерной страной, но может участвовать в программе НАТО Nuclear sharing.

"Тема открыта", - заявил он.

Напомним, по данным The Times, РФ планирует провести демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.

Также мы писали, что США опасаются эскалации в Украине, рассматривается сценарий применения Россией ядерного оружия.

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