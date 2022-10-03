Правительство Польши направит в Германию дипломатическую ноту о военных репарациях за Вторую мировую, сообщает польская Gazeta Lubuska.

"Дипломатическая нота будет передана Министерству иностранных дел Федеративной Республики Германии", - сообщил министр иностранных дел Збигнев Рау после подписания документа.

Польша намерена требовать от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

Ранее правительство Германии заявило, что страна уже все репарации выплатила и больше ничего платить не будет. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Бундестаг не будет рассматривать вопрос о репарациях Польши за Вторую мировую войну.

Также мы писали о том, что Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от ФРГ за Вторую мировую. В документе, составленном фракцией правящей партии Польши "Право и справедливость", говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством".

Кроме того, сообщалось, что Польша собралась требовать репарации за ущерб во Второй мировой не только с Германии, но и с России.