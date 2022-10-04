Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла требование Польши о выплате миллиардных репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве она заявила, что вопрос о репарации "закрыт" для Германии, пишет Bild.

Напомним, в понедельник правительство Польши объявило о намерении направить в Германию дипломатическую ноту о военных репарациях. Глава МИД Польши подписал документ.

Польша намерена требовать от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ уже все репарации полякам выплатила и больше ничего платить не будет.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Бундестаг не будет рассматривать вопрос о репарациях Польши за Вторую мировую войну.

Также мы писали о том, что Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от ФРГ за Вторую мировую. В документе, составленном фракцией правящей партии Польши "Право и справедливость", говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством".

Кроме того, сообщалось, что Польша собралась требовать репарации за ущерб во Второй мировой не только с Германии, но и с России.