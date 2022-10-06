В Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

О реакции сообщают российские медиа.

"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, "заявления Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны".

Песков также заявил, что США и Великобритания "де-факто руководят деятельностью Киева", и поэтому они должны нести ответственность за заявления Зеленского.

Напомним, Зеленский призвал совершить превентивный удар по РФ в случае ядерной угрозы со стороны России, а не "ждать ядерных ударов России". Об этом он сказал во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

Между тем министр обороны Алексей Резников считает, что партнерам Украины не нужно бояться российского ядерного оружия, так как ядерный потенциал РФ "закончился в 1997 году".