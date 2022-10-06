Партнерам Украины не нужно бояться российского ядерного оружия, так как ядерный потенциал РФ "закончился в 1997 году".

Об этом заявил в интервью журналу Forbes министр обороны Алексей Резников.

"Что касается технического состояния ядерного оружия России. Весь ее ядерный потенциал закончился в 1997 году. А когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 1990-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его применять? На линии фронта, чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны", – сказал министр обороны.

Он добавил, что "после Мариуполя, Бучи, ракетных обстрелов" украинцев не запугать ядерным оружием.

"Перестаньте бояться Россию. Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", – заявил Резников.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призывал НАТО нанести превентивный удар по РФ в случае угрозы применения с ее стороны ядерного оружия.

Также Зеленский считает, что в случае ядерного удара по Украине президенту РФ Путину не удастся сохранить свою жизнь.