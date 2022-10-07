Дочь 52-летнего экс-мэра Харькова и бывшего народного депутата Михаила Добкина Алла опубликовала фото и видео отца с фронта.

Снимки появились в ее Инстаграме.

На одном из видео Михаил Добкин стоит на танке, на другом - несет противотанковые мины со словами "два подберезовика".

"Вы спрашивали, где мой папа… В командировке… В очень короткой. Люблю и горжусь! Слава Украине и нашей земле", - подписала серию фото и видео Алла Добкина.

Между тем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.