К волне критики в адрес военного руководства РФ присоединился ведущий телеканала "Россия-1" Владимир Соловьев.

Он предлагает применять к виновным за провалы и неудачи на фронте 58-ю статью советского уголовного кодекса – "Измена Родине".

"Если что-то пошло не так, ведь кто-то должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. Сейчас ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают или потому что предательство? Хорошую тут статью напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы – актуальные. Например, "Измена Родине", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", – заявил Соловьев.

Напомним, что накануне назначенный РФ "замгубернатор Херсонской области" Кирилл Стремоусов назвал российское военное руководство "бездарным" и призвал министра обороны РФ Сергея Шойгу застрелиться.

А главе Чечни Рамзану Кадырову вообще присвоили звание генерал-полковника после жестки публичной критики военного руководства.

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