В России и на захваченных РФ территориях Украины продолжается волна критики руководства Минобороны РФ за неудачи на фронте и провалы в подготовке к войне.

Назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что некоторые российские военачальники "бездарные".

Они, по его мнению, "не удосужились и не ответили за все те процессы и прорехи, которые на сегодняшний момент есть".

Также Стремоусов отдельно упомянул министра обороны РФ Сергея Шойгу и дал понять, что ему лучше "застрелиться".

"Многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово "офицер" для многих - непонятное слово", - сказал Стремоусов.

При этом он похвалил российских военных, которые "стоят насмерть" при обороне позиций в Херсонской области, сдерживая "наступающие орды" и утверждает, что в Херсон украинские войска не войдут.

Подробнее о том, почему в России публично начали критиковать военное командование мы подробно писали во вчерашнем итоговом обзоре.

Напомним, что главе Чечни Кадырову присвоили звание генерал-полковника после публичной критики в адрес военного руководства РФ.

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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