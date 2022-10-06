После освобождения ВСУ ряда населенных пунктов на севере Херсонской области российское командование может быть всерьез обеспокоено угрозой потери Новой Каховки.

Такую оценку высказывает британская разведка.

Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил.

"Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и защищаться", - говорят британцы.

При этом РФ направила значительную часть своих воздушно-десантных войск на защиту Херсона, из-за чего у нее осталось мало дополнительных качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта.

Так что первые мобилизованные могут отправиться именно на этот участок.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил об обвале обороны российских войск на Херсонщине, и что россияне "полностью откатились от реки Ингулец".

По данным СМИ, США советуют Украине освободить юг страны до зимы.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.