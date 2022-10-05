Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковника. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что Путин уже "лично" его поздравил с новым званием.

"Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — сказал Кадыров.

Отметим, что это произошло через несколько дней после того, как Кадыров резко раскритиковал командование российской армии за потерю Лимана. Глава Чечни обвинил в отступлении армии РФ из Лимана командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина. Причиной сложившейся ситуации он назвал "кумовство" и "непотизм" в российской армии. Кадыров призвал принять "кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".

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