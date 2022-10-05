В рабочем кабинете главы Чечни Рамзана Кадырова имеется боксерская груша от Louis Vuitton, которая стоит 175 тысяч долларов – кадр с ней попал в репортаж ЧГТРК "Грозный".

Внимание на боксерскую грушу в кабинете Рамзана Кадырова обратила журналистка российской "Новой газеты" Елена Милашина.

Такие груши были созданы в 2014 году компанией Louis Vuitton в виде лимитированной коллекции – выпущено всего 25 комплектов. В цену комплекта, помимо самой груши, входят шкафчик для ее хранения, боксерские перчатки и коврик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних сыновей на войну в Украину. Его сыновьям 14, 15 и 16 лет. Пост Кадыров сопроводил видеозаписью, на которой трое его сыновей стреляют на полигоне.

Кроме того, Кадыров после отступления РФ из Лимана раскритиковал военное руководство РФ и призвал Путина использовать ядерное оружие. Причиной сложившейся ситуации он назвал "кумовство" и "непотизм" в российской армии.

Тем временем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

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В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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